مصر تنشئ مدينة اقتصادية وسياحية في الغردقة

جهينة نيوز

تسعى مدينة البحر الاحمر في مصر لإنهاء عملها بأول مدينة صناعية تضم العشرات من المصانع المختلفة، التي ستخدم النشاط الاقتصادي والسياحي للمنطقة

و ستقام المدينة الصناعية بالغردقة على مساحة 190 ألف متر مربع، و"تضم العشرات من المصانع الصغيرة، كمرحلة أولى".

وقال محافظ البحر الأحمر، سيتم افتتاح المدينة الصناعية بجانب مدينة الحرفيين بالغردقة بتكلفة 500 مليون جنيه ويضم المشروع 126 مصنعا صغيرًا ومصانع متناهية الصغر. موضحاً أن هذا المشروع سيفتح العديد من فرص العمل لأبناء المنطقة، من خلال إنشاء مصانع صغيرة على مساحات تترواح ما بين 300 و600 متر، ومضاعفتها حسب إمكانية المصنع ومعداته، كما سيتم إلحاق مخزن خاص لكل مصنع لتخزين مستلزمات الإنتاج.

وتستهدف هذه النوعية من المشاريع زيادة أعداد السائحين الوافدين إلى المحافظة إلى 20 مليون سائح سنويا عام 2030، بالإضافة إلى زيادة عدد الليالي السياحية من 96 مليون ليلة سياحية في 2009 إلى 140 مليون ليلة سياحية في 2030