أمريكي من أصل لبناني سفيرا للولايات المتحدة في السعودية

جهنية نيوز

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم أمس الثلاثاء عن تعيين الجنرال الأمريكي المتقاعد المتحدر من أصول لبنانية جون أبي زيد سفيرا للولايات المتحدة الأمريكية في المملكة العربية السعودية.

وخدم أبي زيد في الجيش الأمريكي حوالي 34 عاما وتدرج في المسؤوليات القيادية حتى وصل إلى رتبة جنرال.

وترأس أبي زيد العديد من المهمات العسكرية وكان أبرزها خلال اجتياح العراق عام 2003 وعين بعد ذلك قائداً للقيادة الأمريكية الوسطى.

يذكر أن الجنرال الأمريكي هو متحدر من أصول لبنانية ويتكلم اللغة العربية بطلاقة كما أنه خبير بشؤون الشرق الأوسط وله دراسات عديدة، منها عن السعودية.