رفض مسلسل عادل إمام يهدد غيابه في الموسم الرمضاني

جهينة نيوز

واجه مسلسل الممثل المصري عادل إمام الجديد لرمضان 2019 ، رفضاُ رقابياً بسبب مضمونه الجريء، مما أدى إلى تهديد غيابه في الموسم الدرامي.

فاستدعى إجراء تغييرات كثيرة في السيناريو والقصة بعد أن تعاقد مع الفنان محمود البزاوي لكتابة سيناريو مسلسل جديد من إنتاج وإخراج ابنه رامي إمام.

ولكن يبدو أن عادل إمام مصراً على التواجد في رمضان المقبل ، فاتفق مع ابنه المخرج على فكرة مسلسل جديد ليقدم في موسم رمضان.

يذكر أن الممثل عادل إمام لا يزال مهدداً بالغياب عن موسم رمضان المقبل بسبب الأزمة المالية التي تعاني منها الدراما المصرية ، بجانب أزمة الأجور والتسويق.