إتمام أول صفقة لريال مدريد للموسم الجاري

جهينة نيوز

اتفق نادي ريال مدريد مع ريفر بليت على ضم الشاب إزكويل بالاسيوس في شهر كانون الثاني المقبل ، وهي تعد أولى صفقات الفريق الإسباني.

وسيتم الإعلان عن الصفقة بعقد سيمتد حتى صيف 2024، بعد انتهاء مباراة الإياب لنهائي كأس ليبرتادوريس أمام بوكا جونيورز المقرر لها يوم 24 من الشهر الحالي.

وترى اللجنة الفنية في ريال مدريد أن التعاقد مع صاحب ال20 عاماً سيكون مهماً ضمن سياسة النادي بضم المواهب الشابة مبكراً ، وهو السبيل الوحيد لمنافسة فرق مثل باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي.

يعد بالاسيوي من العناصر المهمة في صفوف الفريق الأرجنتيني على الرغم من صغر سنه ، كما كان أحد أسباب الوصول إلى المباراة النهائية لكوباليبرتادوريس.