ميزة جديدة تفرح مستخدمي واتس آب على أجهزة أندرويد

الأربعاء, 14 تشرين الثاني 2018 الساعة 12:55 | تكنولوجيا, إنترنت

ميزة جديدة تفرح مستخدمي واتس آب على أجهزة أندرويد

جهينة نيوز

أعرب الكثير من مستخدمي أنظمة أندرويد عن إعجابهم بظهور برمجيات جديدة أضافت خصائص مميزة على تطبيق واتس آب.

وبفضل تطبيق "Sticker Studio" الذي ظهر في متجر أندرويد الإلكتروني "Google Play" مؤخرا، بات بإمكان المستخدمين صنع ملصقات خاصة بهم من أي صورة موجودة في جهازهم وإرسالها عبر واتس آب.

ويوفر هذا التطبيق للمستخدم تحميل 10 ملصقات دفعة واحدة لإرسالها إلى جهات واتس آب، وكل ملصق يمكن أن يضم 30 صورة قام المرسل بتعديلها على الشكل الذي يرغب به كما في برامج تعديل الصور الاحترافية.

يذكر أن واتس آب أضافت إلى تطبيقها خاصية إرسال الملصقات أواخر أكتوبر الفائت، الأمر الذي لاقى إعجابا واسعا عند مستخدمي التطبيق.

المصدر: فيستي


أخبار ذات صلة


اقرأ المزيد...
أضف تعليق

تصنيفات الأخبار الرئيسية

  1. سياسة
  2. شؤون محلية
  3. مواقف واراء
  4. رياضة
  5. ثقافة وفن
  6. اقتصاد
  7. مجتمع
  8. منوعات
  9. تقارير خاصة
  10. كواليس
  11. اخبار الصحف
  12. منبر جهينة
  13. تكنولوجيا