القوات الأمنية العراقية تقبض على 14 "داعشيا" في نينوى

جهينة نيوز

ألقت القوات الأمنية العراقية اليوم القبض على 14 عنصرا من تنظيم "داعش" الإرهابي في ناحية بادوش التابعة لمحافظة نينوى شمالي البلاد.

وقال مركز الإعلام الأمني العراقي: "بناء على معلومات استخبارية دقيقة تفيد بتواجد مجموعة من الإرهابيين بإحدى قرى ناحية بادوش، شرعت قوى مشتركة من جهاز الأمن الوطني بالتعاون مع قوى من الحشد الشعبي واستخبارات وزارة الدفاع في تنفيذ حملة تفتيش واسعة في بعض أقضية المحافظة".

وأضاف أن "القوات تمكنت بعملية نوعية من القبض على 14 عنصرا تابعين لتنظيم "داعش" ممن شاركوا في القتال ضد القوات الأمنية العراقية أثناء عمليات تحرير المحافظة"، وأشار إلى أن "الموقوفين كانوا ملاحقين بمذكرات قبض قضائية".

المصدر: RT