رئيس البرلمان العربي يطالب المجتمع الدولي بالتدخل لوقف العدوان على غزة

جهينة نيوز

طالب الدكتور مشعل بن فهم السلمي، رئيس البرلمان العربي المجتمع الدولي بالتدخل الفوري والعاجل وتحمل المسؤولية القانونية والإنسانية لاتخاذ خطوات جادة لإجبار إسرائيل على الوقف الفوري لعدوانها العسكري ضد قطاع غزة.

وشدد رئيس البرلمان العربي في بيان صحفي اليوم الأربعاء أن "هذا العدوان المدان الذي أدى إلى سقوط عدد من الشهداء والجرحى الفلسطينيين وتدمير عدد كبير من المبان السكنية والمنشآت الفلسطينية يأتي ضمن مسلسل الإجرام الذي تقوم به سلطة الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني، وهي جريمة أخرى تضاف إلى السجل المشين لجرائم قوات الاحتلال المعادية للقيم الإنسانية".

ودعا رئيس البرلمان العربي مجلس الأمن الدولي إلى "توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وإجبار قوة الاحتلال الغاشمة على تطبيق قرارات الشرعية الدولية، واحترام ميثاق الأمم المتحدة والاتفاقيات والمعاهدات والمبادئ الدولية بشأن القضية الفلسطينية".

وشنت الطائرات الإسرائيلية، في الأيام القليلة الماضية، غارات قصفت أهدافا متفرقة من قطاع غزة وسط الأحياء السكنية، الأمر الذي أثار حالة من الذعر والهلع في صفوف المواطنين، بحسب ما أفادت وكالة "معا" الفلسطينية.

من جهتها، أطلقت الفصائل الفلسطينية مئات الصواريخ باتجاه المستوطنات الإسرائيلية. وأعلنت "الغرفة المشتركة"، الأذرع العسكرية للفصائل الفلسطينية، أمس، مسؤوليتها عن استهداف حافلة تقل عددا من الجنود الإسرائيليين، بالقرب من السياج الحدودي لشمالي القطاع.

واعتبرت أن هذه العملية تأتي ردا على الهجوم الإسرائيلي، الأحد، على مدينة خانيونس، حينما تسللت قوة عسكرية إسرائيلية جنوبي قطاع غزة، وأدى اشتباكها مع مقاتلي الفصائل الفلسطينية إلى استشهاد 7 منهم، ومقتل ضابط إسرائيلي وجرح آخر.