ميدل إيست آي: ابن سلمان حاول اقناع نتنياهو بشن حرب على غزة لصرف الأنظار عن مقتل خاشقجي

جهينة نيوز

كشف الكاتب البريطاني ديفيد هيرست أن ولي عهد السعودية محمد بن سلمان “حاول إقناع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بشن حرب على قطاع غزة كجزء من خطة لصرف الأنظار عن قضية قتل الصحفي جمال خاشقجي الشهر الماضي في قنصلية بلاده باسطنبول التي أثارت ضغطاً إعلامياً وسياسياً عالمياً ضده”.

ونقل هيرست في تقرير حصري نشر على موقع “ميدل إيست آي” البريطاني عن مصادر داخل السعودية قولها إن “مساعي ابن سلمان مع نتنياهو جاءت بناء على توصيات من لجنة طوارئ شكلها لوضع سيناريوهات للتعامل مع الأزمة التي سببها الاغتيال الدموي لخاشقجي”.

يذكر أن قطاع غزة يشهد منذ يومين عدواناً إسرائيلياً أسفر عن ارتقاء 14 شهيداً وعشرات المصابين عدا عن الدمار الكبير في المباني والبنى التحتية.

وأوضح هيرست أن “فريق العمل يتشكل من مسؤولين من داخل الديوان الملكي ووزارتي الخارجية والدفاع ومن جهاز المخابرات وهو يقدم تقريرا لابن سلمان كل ست ساعات… وقد نصحه هذا الفريق بأن حربا في غزة يمكن أن تحول أنظار ترامب بعيدا وتركز اهتمام واشنطن على الدور الذي تلعبه السعودية في حماية المصالح الاستراتيجية الإسرائيلية”.

وكان ابن سلمان أقر في حوار مع مجلة ذي اتلانتيك الأمريكية مؤخراً “بوجود مصالح مشتركة بين بلاده وكيان الاحتلال الإسرائيلي إضافة إلى الأردن ودول مجلس التعاون الخليجي” إذ اعتبر أن الكيان يملك “اقتصاداً كبيراً مقارنة بحجمه وهذا الاقتصاد متنام وبالطبع هناك الكثير من المصالح التي نتقاسمها معه”.

يشار إلى أنه وبعد طول مماطلة وتهرب أقر النظام السعودي بمقتل خاشقجي في مقر القنصلية السعودية باسطنبول في الثاني من الشهر الماضي وذلك بعد نحو تسعة عشر يوما على اختفائه وبعد أن ثبت أن الرواية السعودية حول ظروف مقتل خاشقجي والتي أشارت إلى أنه قتل بمقر القنصلية بعد وقوع عراك ومشادات بينه وبين عدد من الأشخاص غير مقنعة للرأي العام.