بالفيديو.. فتاة تعتدي على سيارة وتحطمها بالفأس في كييف

جهينة نيوز

قامت امرأة بتحطيم سيارة ثمينة من نوع "بورش" بواسطة فأس في وسط العاصمة الأوكرانية كييف.

وانتشر على وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو أظهر الحادثة بالتفاصيل، حيث قامت فتاة شقراء بكتابة عبارات على باب السيارة.

وبعد ذلك قامت الفتاة بتوجيه عدة ضربات بالفأس على غطاء محرك السيارة، ولم تتوقف هنا بل استمرت بعملها وقامت بتكسير الزجاج الأمامي للسيارة.

وقبل مغادرتها تركت الفتاة الفأس على السيارة وبعد ذلك اختفت.

وأشار موقع أوكراني إلى أن العديد من شهود العيان قاموا بتصوير الفتاة، وذكر صاحب السيارة أن القيمة الإجمالية للأضرار كبيرة، وتم رفع دعوى ضد الفتاة التي تحاول الشرطة معرفة هويتها.