مجلس الأمن يفشل بالتوصل إلى اتفاق لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة

جهينة نيوز

فشل مجلس الأمن الدولي في التوصل لأي اتفاق حول سبل وقف العدوان الإسرائيلي ضد الفلسطينيين في قطاع غزة المحاصر.

ونقلت أ ف ب عن السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور قوله للصحفيين.. إن “مجلس الأمن مشلول وفشل في تحمل مسؤولياته ووقف التصعيد الإسرائيلي” مشيراً إلى أن الولايات المتحدة “أغلقت الباب أمام الحوار”.

وأضاف.. إن “الاجتماع الذي عقد بطلب من الكويت وبوليفيا استمر 50 دقيقة وانتهى بالفشل”.

ولم يتمكن مجلس الأمن من إصدار بيان رئاسي بشأن ما يشهده قطاع غزة.

وازداد انحياز الولايات المتحدة لـ إسرائيل في مواقفها في الأمم المتحدة منذ تولى دونالد ترامب الرئاسة الأمريكية.

ووفق مصادر طبية فلسطينية أمس بلغت حصيلة الشهداء الفلسطينيين الذين قضوا جراء العدوان الإسرائيلي 14 شهيداً إضافة إلى عشرات المصابين فضلاً عن الدمار الكبير الذي لحق بالبنى التحتية.

وتفرض سلطات الاحتلال منذ أكثر من 11 عاماً حصاراً خانقاً على قطاع غزة شنت خلاله عدة اعتداءات استشهد وجرح خلالها آلاف الفلسطينيين إضافة إلى تدمير واسع في الممتلكات والبنية التحتية.