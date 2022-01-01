ملياردير يستعد لرئاسة امريكا المقبلة!

جهينة نيوز

كشف الملياردير الأمريكي ومؤسس وكالة "بلومبرغ" العالمية للأنباء، مايكل بلومبرغ، أنه يفكر جديا بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة في عام 2020.

وخلال مقابلة خاصة مع وكالة "أسوشيتد برس"، قال بلومبرغ: "من ناحية الترشح للرئاسة أعتقد من الممكن القيام بذلك في موعد قريب ويجب التحضير والقيام بكل الإجراءات اللازمة لتقديم الترشح في الوقت المحدد".

وأضاف بلومبرغ: "سأفكر في الأمر وبعد رأس السنة سأتخذ القرار الصائب، طبعا نصيحة المقربين مهمة وسندرس كل ما يشكل حظوظنا في الفوز".

وتابع بلومبرغ، قائلا: "لا شك أن خطوة الترشح مهمة وهي ليست من فراغ، لأنني أعرف جيدا كيف يجب أن تدار هذه البلاد، لكن لا أعرف هل هذا ممكنا".

يذكر أن الملياردير مايكل بلومبرغ البالغ من العمر 76 عاما يعتبر من أغنى أغنياء أمريكا وقدرت مجلة فوربس ثروته بحوالي 50.8 مليار دولار.