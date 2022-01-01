صيانة عنفات التوليد وانخفاض الحرارة وراء ازدياد التقنين.. وخربوطلي يحدد موعد انتهاء الصيانات!

جهينة نيوز

أكد وزير الكهرباء محمد زهير خربوطلي أن الأسباب الحقيقية لزيادة عدد ساعات التقنين ترجع لانخفاض درجات الحرارة الذي ترافق مع إجراء صيانة عنفات التوليد والإصلاحات الدورية مشيراً إلى أن هذه الصيانات ستنتهي كحد أقصى في الخامس من كانون الأول القادم.

وفي تصريح لـ«الوطن» قال خربوطلي: إن السبب وراء زيادة التقنين يتعلق أيضاً بعدم استخدام المازوت لدى العديد من المواطنين واستخدام الكهرباء للتدفئة إلى جانب سخانات المياه، ما أدى إلى ارتفاع حمولات استهلاك الكهرباء لأكثر من 50 بالمئة.

وأشار خربوطلي إلى وجود سرقات كبيرة نتيجة الاعتماد الكبير على الكهرباء وهذا يشكل استباحة للمال العام، مؤكداً أنه: لا نبيع الكهرباء للبنان.

وكان الوزير خربوطلي قدم في حديثه خلال اجتماعه الذي ضم مدراء الشركات في مؤسسة توزيع الكهرباء في 27 الشهر الماضي شرحا عاما لكافة التطورات التي يعيشها واقع قطاع الكهرباء وقال: أن التحديات التي واجهتنا خلال سنوات الحرب كبيرة وهذا يتطلب من الجميع جهدا إضافيا في عملنا والعمل بروح الجماعة لتطوير أنفسنا ومتابعة تنفيذ الخطط الاستراتيجية الموضوعة لنرتقي بقطاع الكهرباء نحو التعافي والتطور وخاصة أننا وصلنا الى وضع كهربائي جيد نسبياً.

وبين انه يتم حاليا إجراء صيانة عامة على محطات التوليد وستستمر حتى 1/12/2018 متحديين كافة الصعوبات بخبرات وأيدي وطنية وذلك استعدادا لفصل الشتاء لتلبية الطلب على الطاقة الكهربائية وخاصة بعد تحرير مناطق كثيرة كانت خارج السيطرة تمت إعادة تأهيل الشبكة الكهربائية فيها و تغذيتها ونعمل لإيصال الكهرباء لباقي المناطق في أسرع وقت .