الأرصاد.. منخفض جوي مرفق بكثافة هوائية رطبة

جهينة نيوز-خاص

أفادت دائرة الأرصاد الجوية لموقع جهينة نيوز عن حالة الجو خلال اليوم والأيام القادمة :

تتأثر البلاد بمنخفض جوي يمتد في طبقات الجو كافة مرفق بكثافة هوائية رطبة حيث:

يكون الجو غائم جزئياً إلى غائم ماطر على فترات وتكون الهطولات غزيرة ومصحوبة بالرعد والبرد أحيانا خاصة فوق المناطق الشرقية والجزيرة والبادية، كما يحذر من تشكل السيول في المنحدرات والوديان، وتميل درجات الحرارة للانخفاض لتصبح أدنى من معدلاتها بحوالي/1-3/ درجات مئوية ويستمر الوضع حتى يوم السبت

الرياح: متقلبة إلى جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة وجنوبية شرقية معتدلة السرعة في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية ويوم الجمعة تكون معتدلة مع هبات نشطة تصل إلى 50كم/ ساعة

البحر: خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج

غداً: يكون الجو غائم جزئيا بشكل عام مع بقاء فرصة تهطل زخات محلية من المطر فوق مناطق متفرقة وخاصة المنطقة الشرقية والجزيرة، تزداد الفعلية الجوية خلال ساعات المساء بدءاً من المنطقة الغربية ويكون الهطل غزيرا ومصحوبا بالرعد أحياناً، يحذر من تشكل السيول في المنحدرات والوديان، كما يطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلاتها بحوالي/3- 5/ درجات مئوية في معظم المناطق