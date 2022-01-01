نجوى كرم تكشف سبب خضوعها لعملية تجميل

الأربعاء, 14 تشرين الثاني 2018 الساعة 11:41 | ثقافة وفن, أخبار الفنانيين

نجوى كرم تكشف سبب خضوعها لعملية تجميل

جهينة نيوز

أعادت الفنانة اللبنانية نجوى كرم سبب خضوعها لعملية تجميل في أنفها، لتتخلص من عظمة تزعجها في وسطه إلى جانب إزالة بعض اللحمية.

وذكرت كرم أن أنفها لم يكن يحتاج لتجميل ، وإنها فقط جعلته أنحف قليلاً ، وأشارت أنها لا تهتم لشكله الجديد ولمدى جماله ، لأن المكياج يستطيع إخفاء أي عيوب ، وإن كل ماتريده أن تتنفس بشكل جيد.

كما أكدت أن صوتها أصبح أفضل بعد العملية ، لأنها قامت بإعادة تسجيل أغنية لتجربة صوتها مجدداً فوجدته أفضل.

يذكر أن الفنانة نجوى كرم تنتظر عرض فيديو كليب جديد ومختلف تماماً لها لأغنية جديدة وليست قصيرة مثل باقي الأغاني.


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