هل ايران ستساعد قطر حقيقة في استضافة كأس العالم 2022 ؟

جهينة نيوز

كشفت دولة قطر حقيقة التقارير التي تحدثت عن أنها تخطط لاستضافة بعض المنتخبات المشاركة في نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2022 في إيران أو دولة أخرى مجاورة.

ونفى الأمين العام للجنة العليا للمشاريع والإرث المنظمة لكأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر حسن الذوادي في تصريحات لوكالة "سبوتنيك" نبأ البحث عن إمكانية استضافة إيران لبعض المنتخبات المشاركة في المونديال وذلك ردا على تقرير لوكالة "فرانس برس" حول أن قطر تخطط لاستضافة إيران بعض المنتخبات.

وأضاف الذوادي أن القرار حول مكان المنتخبات المشاركة في كأس العالم يعود للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، وليس لقطر، وقال: "المعلومات التي نشرتها وكالة الأنباء الفرنسية فسرت بشكل خاطئ كلمات حسن الزوادي حول مسألة استضافة المنتخبات المشاركة في كأس العالم في قطر من قبل دول أخرى… في نهاية المطاف، قرار مكان المنتخبات المشاركة في كأس العالم يعود للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، والاتحادات الكروية، ولم يتقرر أي شيء بهذا الشأن، وما زالت المناقشات مستمرة ".

ومن المقرر أن تنطلق فعاليات نهائيات كأس العالم في قطر، يوم 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2022، لتقام البطولة لأول مرة في فصل الشتاء بدلا من شهر يونيو/حزيران كما كان معتادا في النسخ السابقة.

وسبق وقال جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) الأسبوع الماضي إنه تم إلغاء فكرة تنظيم المونديال بمشاركة 48 منتخبا عام 2022، واصفا إياه بأنه سيكون "تحديا صعبا" وسيعقد بشكل كبير من مهمة قطر في الإعداد للمونديال.

وقطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها الدبلوماسية والتجارية وكذلك روابط النقل مع قطر في يونيو/ حزيران 2017، متهمة إياها بدعم الإرهاب، ونفت الدوحة هذا الاتهام ووصفت المقاطعة بأنها محاولة للمساس بسيادتها.

ومثلت تلك المقاطعة ضربة بالنسبة لقطر واستعداداتها بالنسبة للمونديال، والقول للمجلة الأمريكية، خاصة بعد إغلاق الحدود البرية مع السعودية، وهو ما عرقل مسار استيراد مواد البناء الخاصة بملاعب كأس العالم، وغيرها من البنى التحتية، علاوة على إغلاق طريق تجاري رئيس آخر كان يستخدم ميناء جبل علي في دبي.

وأجبرت قطر، بسبب قرارات دول المقاطعة، على اعتماد شركاء آخرين تحويل معظم حركاتها إلى طرق وموانئ أخرى في إيران وسلطنة عمان.

ونشرت مجلة "فوربس" الأمريكية تقرير سابق، حول أن إيران تسعى حاليا لتعزيز علاقاتها مع قطر، من أجل الفوز بنصيب من "تورتة" استضافة كأس العالم لكرة القدم 2022، والتي وصفتها المجلة بأنها ستكون ضربة موجهة إلى دول المقاطعة. وأوضحت المجلة أن إيران عرضت فعليا على قطر المساعدة في تنظيم البطولة، سواء فيما يتعلق بالأمور اللوجيستية أو البنى التحتية للمونديال.

وقالت "فوربس" إن الرئيس الإيراني، حسن روحاني، تحت ضغط العقوبات الأمريكية، بدأ يدفع بصورة قوية علاقاته مع قطر، بعد اتصال هاتفي مع أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، واقترح بصورة واضحة أن يضع البلدان خطا ملاحيا مشتركا لتعزيز التجارة الثنائية.

وكشفت المجلة الأمريكية أن الشركات الإيرانية عرضت بصورة سرية، المساعدة في الاستعدادات للبطولة، وأشارت إلى ان الشركات على استعداد تام لتصدير خدماتها الفنية والهندسية إلى قطر، لتنفيذ أي مشاريع تتعلق بكأس العالم 2022.

كما ذكرت وكالة "فرانس برس"، في تقرير سابق لها، أن قطر تستعد لاستضافة آلاف المشجعين على متن سفن سياحية، حسبما ذكر مسؤولون في مؤسسة الضيافة القطرية الرائدة (كتارا للضيافة).

وذكرت المؤسسة القطرية أنه يجري العمل على خطة لتوفير 20 ألف غرفة فندقية على متن سفن سياحية، خلال 4 سنوات، لاستقبال المشجعين في كأس العالم المقبل، الذي تنظمه الدوحة.

ولفتت وكالة الأنباء الفرنسية إلى أن الخطة الحالية تزيد عن الذي كان مخطط له عام 2015 وهو 6 آلاف غرفة فندقية، مشيرة إلى أنه جزء من الاستعدادات التي تجريها الدوحة لاستضافة أول كأس عالم يتم تنظيمه في منطقة الشرق الأوسط بأكملها.

وتشير التوقعات إلى أن عدد المشجعين، الذين سيزورون قطر خلال تنظيم كأس العالم المقبل يمكن أن يتجاوز 1.5 مليون مشجع.