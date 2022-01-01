على خلفية احداث قطاع غزة: بوتين يحذر نتنياهو بشأن سورية وحزب الله!

جهينة نيوز

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه هاجم 150 هدفا في قطاع غزة بعد أن أطلِقت صواريخ من قطاع غزة باتجاه مستوطنات العدو حسب مصادر إسرائيلية.

و دوت صافرات الإنذار في المستوطنات الإسرائيلية المحاذية لقطاع غزة جراء إطلاق صواريخ من داخل القطاع.

وقال جيش العدو في بيان له إنه تم رصد إطلاق 17 قذيفة صاروخية من قطاع غزة باتجاه إسرائيل حيث اعترضت "القبة الحديدية" عددا منها.

وعلى خلفية الأحداث في قطاع غزة قرر رئيس وزراء كيان الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قطع زيارته إلى باريس والعودة إلى إسرائيل لمتابعة التطورات.

وأفادت وكالة أنباء "كورسور" الإسرائيلية بأن نتنياهو تلقى تحذيرا من موسكو حمّله فيه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مسؤولية التصعيد على حدود غزة.

وقالت الوكالة إن بوتين حذر نتنياهو من مغبة التفكير في إمكانية توجيه ضربات عسكرية إلى سوريا و"حزب الله".