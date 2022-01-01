بلومبرغ: الكونغرس الأمريكي ربما يؤجل فرض عقوبات جديدة ضد روسيا

جهينة نيوز

نقلت وكالة "بلومبرغ" عن أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي أنه على الأرجح لن يكون لدى الكونغرس الوقت الكافي هذا العام للتصويت على مبادرة فرض عقوبات جديدة ضد روسيا.

وقدمت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي في أغسطس / آب 2018 مشروع قانون إلى المجلس الأعلى للكونغرس يتضمن مجموعة كاملة من التدابير المناهضة لروسيا، بما في ذلك فرض عقوبات على الديون الجديدة للدولة وعلى مصارف الدولة، ووقع في قائمة المؤسسات المالية التي يقترح فرض قيود عليها، "فنيش إيكونوم بنك" و"سبيربنك" و"في تي بي" و"بنك موسكو" و"غازبروم بنك" و"البنك الزراعي" و"بروم سفيازبنك"، كما ينص المشروع على فرض عقوبات جديدة ضد السياسيين ورجال أعمال الروس، بحسب "بلومبرغ".

وأشارت الوكالة: "يركز المشرعون الآن التصويت على التدابير المتعلقة بالإنفاق الحكومي، والمرشحين لمنصب القاضي، وعلى القانون الزراعي".

وقال سيناتور، جون كورنين، من تكساس: "ليس لدينا الكثير من الوقت". وأضاف: "… إلا في حال أن الجميع يرغب البقاء في العمل على عيد الميلاد". وقال سيناتور أمريكي آخر، بوب مينينديز من نيوجيرسي، الذي شارك في المفاوضات بشأن فرض عقوبات جديدة ضد روسيا، إن المؤتمر على الأرجح ليس لديه وقت لاتخاذ مبادرة هذا العام.