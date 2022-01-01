صفقة ضخمة لسوق دمشق و 130 مليون ليرة تداولات البورصة

جهينة نيوز

نفذ سوق دمشق للأوراق المالية خلال جلسة أمس صفقة ضخمة واحدة بحجم 52 ألف سهم وبقيمة تداول بلغت 33 مليون ليرة في حين كان حجم التداول لكامل الصفقات 117 ألف سهم بقيمة 96 مليون ليرة موزعة على 123 صفقة ليصبح بالتالي إجمالي حجم التداول 169ألف سهم موزعة على 124 صفقة بقيمة تداولات بلغت 130مليون ليرة.‏

بالمقابل انخفض مؤشر السوق 34 نقطة عن الجلسة الماضية حيث أغلق على قيمة 6224 نقطة بنسبة تغير سالبة قدرها -0.55%.‏

وكان لسهم بنك سورية الدولي الإسلامي المقدمة من حيث قيم التداول حيث تم تداول 50ألف سهم بقيمة تداول 48مليون ليرة من خلال 55 صفقة ليغلق سهمه على سعر 946 ليرة منخفضاً عن سعر إغلاق جلسة التداول السابقة بنسبة -1.27%، تلاه سهم بنك الشام حيث تم تداول 3 آلاف سهم بقيمة تداول 33 مليون ليرة من خلال 12 صفقة ليغلق سهمه على سعر 649 ليرة منخفضاً عن سعر إغلاق جلسة التداول السابقة بنسبة -1.92% ومن ثم جاء سهم بنك البركة - سورية حيث تم تداول ألفي سهم بقيمة تداول 28 مليون ليرة من خلال 22 صفقة ليغلق سهمه على سعر 1370 ليرة مرتفعاً عن سعر إغلاق جلسة التداول السابقة بنسبة 0.71%.‏

في حين لم تتم أي صفقة على كل من الشركة الأهلية للنقل، البنك العربي- سورية، السورية الدولية للتأمين - أروب، شركة العقيلة للتأمين التكافلي، الشركة الأهلية لصناعة الزيوت النباتية، بنك عوده سورية، بنك بيبلوس- سورية، بنك الأردن - سورية، بنك سورية والمهجر، الشركة السورية الوطنية للتأمين، الاتحاد التعاوني للتأمين، بنك الشرق، الشركة السورية الكويتية للتأمين، المجموعة المتحدة للنشر والإعلان والتسويق، الشركة المتحدة للتأمين.