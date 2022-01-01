هذا ما انجزته التأمينات الاجتماعية خدميا واستثماريا خلال العام الجاري!

جهينة نيوز

أكد مدير عام مؤسسة التأمينات الاجتماعية يحيى احمد للثورة أن عام 2018 هو عام إنجازات المؤسسة لجهة الوفاء بالتزاماتها تجاه 500 ألف عامل متقاعد مستحق صرفت لهم 27 مليار ليرة عن عام 2017 فقط وحوالي نصف تريليون ليرة خلال سنوات الحرب الكونية على سورية.

وأوضح أنه بعد الدعم المقدم من الحكومة ووزارة الشؤون الاجتماعية من خلال توجيه المحافظين وضع سيارتين خدمة تحت تصرف الفروع قامت إدارة المؤسسة بجولات عمل على المحافظات حيث تم الاجتماع مع المعنيين لتقديم اكبر دعم ومؤازرة لفروع المؤسسة في المحافظات لبسط المظلة التأمينية لتشمل كل العاملين في جميع القطاعات، مبيناً أن التعاون بين تلك الجهات وأصحاب العمل أثمر نتائج مهمة بتسجيل اكبر عدد من العمال في التأمينات من القطاع الخاص حيث بلغ عددهم خلال بداية الشهر الحالي 612019 عاملاً، منهم 124617 عاملاً بين أيلول وشهر تشرين الثاني.‏

وأكد أن ذلك بفضل انتصارات الجيش وعودة الأمن والآمان وبدء التعافي الاقتصادي ونجاح الجهود الحكومية في مجال الطاقة والنقل والكهرباء واستقرار سعر الصرف وإعادة الخدمات الأساسية من بنية تحتية وعودة الكثير من المعامل للإنتاج وتوفير فرص العمل في المحافظات الكبرى كدمشق وريفها وحلب وحمص ودير الزور وقيام المؤسسة بتسجيل هذا العدد الكبير من عمال القطاع الخاص الذي استعاد عافيته نتيجة الثقة وفتح المجالات الاستثمارية أمامه وتحسين هذه البنية وتوفير شروطها الاستثمارية وتسهيل عملهم مما انعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني.‏

وعلى صعيد الخطة الاستثمارية وما تم إنجازه من الخطط الاسعافية أشار إلى قيام المؤسسة بإعادة تأهيل إسعافي لمبنى فرع التأمينات في حلب ووضعته في الخدمة بكلفة استثمارية بلغت 100 مليون ليرة وسيتم استكماله بكلفة 35 مليون ليرة والانتهاء قبل نهاية العام الجاري، وكذلك إعادة تأهيل إسعافي لفرع حمص بقيمة 50 مليون ليرة ووضعه بالخدمة لإنجاز المعاملات، واستكمال تأهيله قبل نهاية العام بمبلغ 15 مليوناً كاشفاً عن إعادة تأهيل فرع القنيطرة بقيمة 3 ملايين ليرة وإعادة العمل في فرع دير الزور بعد استئجار مقر وتجميع العاملين فيه، والتعاقد على تأهيل مبنى التأمينات المتضرر في طرطوس قبل نهاية العام بقيمة 80 مليون ليرة، والانتهاء من إشادة مبنى التأمينات الاجتماعية في عدرا الصناعية حيث سيتم وضعه في الخدمة في أقرب وقت.‏

وأشار إلى أرشفة مليون ملف تأميني وتقديم 3224 للمتقاعدين بقيمة 892,9 مليون ليرة و93 قرضاً لموظفيها بقيمة 55,5 مليون ليرة وتحصيل 13 مليار ليرة من القطاع الخاص من أصل المبالغ المستحقة عليه آملاً من كافة أصحاب الأعمال الاستفادة من قانون العفو 26 الخاص بالغرامات وتسديد المبالغ المستحقة عليهم قبل نهاية العام الحالي‏

ونوه إلى موافقة الحكومة على شراء 30 سيارة لدعم مفتشي التأمينات في المحافظات والاهتمام بدوائر التفتيش بهدف تشميل كافة العاملين بالمظلة التأمينية للاستفادة من الخدمات التي تقدمها المؤسسة وحماية حقوق العمال التأمينية التي هي جزء مهم من الحقوق العمالية مبيناً أن المؤسسة دفعت كامل قيمة هذه السيارات إلى مؤسسة التجارة الخارجية وبانتظار استلامها، كاشفاً عن موافقة المؤسسة قبل عامين على المشاركة في إنشاء معمل للعصائر بنسبة مساهمة 35 % من قيمة المشروع والموافقة أيضاً على المشاركة في إنشاء معمل للسيرومات في اللاذقية بنسبة مساهمة 45% من قيمة المشروع وتوظيف مبالغ لا بأس فيها في المصارف والبنوك العامة.