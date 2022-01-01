الصين ترفع حجم وارداتها من النفط والغاز بشكل كبير

جهينة نيوز

رفعت الصين حجم وارداتها من النفط والغاز في تشرين الأول/أكتوبر الماضي بشكل كبير بالمقارنة مع نفس الشهر من العام الماضي

وقد زاد هذا الحجم من النفط إلى 31.5% ومن الغاز إلى 25.6%.

وجاء في بيان مركز الإحصاء الحكومي في الصين أن البلاد استوردت 40.8 مليون طن من النفط وبلغ متوسط حجم الاستيراد النفطي اليومي نحو 1.316 مليون طن كما استوردت الصين في الفترة من كانون الثاني/يناير- تشرين الأول/أكتوبر، 377.16 مليون طن من النفط الخام (بزيادة 8.1 % مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي).

وأشارت البيانات إلى أن واردات الغاز في تشرين الأول/أكتوبر بلغت 7.3 مليون متر مكعب، وخلال 10 أشهر وصلت إلى 72.06 مليون متر مكعب بزيادة قدرها 33.1 % على أساس سنوي.

وارتفع حجم إنتاج النفط في الصين في تشرين الأول/أكتوبر الماضي بشكل طفيف بنسبة 0.3 % على أساس سنوي إلى 16.09 مليون طن حيث بلغ حجم الإنتاج اليومي حوالي 519 ألف طن ولمدة 10 أشهر من العام الجاري بتراجع بنسبة 1.7 % إلى 157.2 مليون طن.

كما ارتفع إنتاج الغاز في الصين، في شهر تشرين الأول/أكتوبر بنسبة 7.5 % مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي ليصل إلى 13.4 مليار متر مكعب حيث بلغ متوسط الإنتاج اليومي 439 مليون متر مكعب أي أن حجم إنتاج الغاز ارتفع في الصين خلال الـ10 أشهر ، بنسبة 6.3 % مقارنة بالفترة نفسها من عام 2017 — إلى 129.5 مليار متر مكعب.