للمرة الاولى صورة عائلية للأمير تشارلز بمناسبة ميلاده من دون الملكة إليزابيث!

جهينة نيوز

نشر الحساب الرسمي لعائلة الأمير تشارلز أمير ويلز وولي عهد المملكة المتحدة صورة تجمع أفراد العائلة بمناسبة الاحتفال بعيد ميلاده الـ70.

وفي الصورة التي تجمع كل من الأميرين وليام وهاري وزوجتيهما غابت الملكة إليزابيث.

وكان الأمير تشارلز فتح للمرة الأولى قصره الخاص المعروف باسم "كلارينس هاوس" في لندن لمصوري شركة "غوغل" لتصويره من الداخل بكامل تفاصيله احتفالا بعيد ميلاده.

وبحسب صحيفة The Daily Mail البريطانية عرض الأمير المولود في العام 1948 على المصورين ألبومه الخاص الذي يحتوي على صور عائلية تحكي تاريخ حياته منذ مولده.

الأمير تشارلز هو ابن الملكة إليزابيث الثانية ملكة المملكة المتحدة وزوجها دوق أدنبرة الأمير فيليب هو أب للأميرين ويليام وهاري من زوجته الأولى ديانا أميرة ويلز وهو حاليا متزوج من كاميلا دوقة كورنوال.