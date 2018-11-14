عدد قتلى حرائق غابات كاليفورنيا وصل 48 شخصا

جهينة نيوز

أعلن رئيس شرطة مقاطعة بوت بولاية كاليفورنيا الأمريكية كوري هونيا ان عدد ضحايا حرائق الغابات المستعرة في ولاية كاليفورنيا الأمريكية ارتفع ليصل إلى 48 شخصا.

وفي وقت سابق تم الإعلان عن مقتل 42 شخصا جراء الحرائق في الأجزاء الشمالية والجنوبية من ولاية كاليفورنيا.

ونقلت قناة "كي أس بي واي" التلفزيونية عن هونيا قوله، أنه تم إخماد الحريق بنسبة 35 بالمئة، وأن الحريق دمر أكثر من 8.8 ألف مبنى.

ووفقا لرئيس الشرطة، يعد الحريق الأكثر دموية في تاريخ الولايات المتحدة.

وبدأ الحريق في وقت مبكر من يوم الخميس الماضي، وهو الأشد بين عدة حرائق أججتها الرياح في أنحاء كاليفورنيا خلال عام، ويعد الأسوأ بتاريخ الولاية.

والجدير بالذكر أن ولاية كاليفورنيا دائما ما تتعرض لحرائق الغابات حيث تلُتهم العديد من الهكتارات من الأراضي، ووفقا لجهاز الإطفاء في كاليفورنيا، فإن مساحة الحرائق في الخمس السنوات الأخيرة من نفس الوقت تقدر بمساحة لوس أنجلوس.