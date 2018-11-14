نائب ترامب: الصين يمكنها تجنب حرب باردة مع امريكا اذا غيرت سلوكها

جهينة نيوز

أعلن نائب الرئيس الأمريكي مايك بينس اليوم الأربعاء أن الصين يمكنها تجنب حرب باردة شاملة مع الولايات المتحدة وشركائها إذا غيرت من سلوكها بشكل جوهري.

ونقلت صحيفة "واشنطن بوست" عن بينس قوله إن أفضل فرصة للصين لتفادي سيناريو الحرب الباردة مع الولايات المتحدة هي القيام "بتغييرات واسعة النطاق في أنشطتها الاقتصادية والعسكرية والسياسية".

وقال بينس في إشارة إلى الاجتماع المقرر للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مع الرئيس الصيني شي جين بينغ في بوينس ايرس "أعتقد أن هذا سيعتمد بدرجة كبيرة على الأرجنتين".

وردا على سؤال حول ما سيحدث إذا لم توافق بكين على التصرف بطريقة تتجنب الحرب الباردة مع الولايات المتحدة، أجاب بنس: "فليكن الأمر كذلك"، مشيرا إلى أنه إذا لم تقدم بكين تنازلات كبيرة وملموسة، فإن الولايات المتحدة مستعدة لزيادة الضغط الاقتصادي والدبلوماسي والسياسي عليها، وأن اقتصاد الولايات المتحدة قوي بما يكفي لتحمل مثل هذا التصعيد، في حين أن الاقتصاد الصيني "أقل استقرارا".

هذا ومن المقرر أن يلتقي الرئيسان الأمريكي والصيني على هامش قمة العشرين يومي 30 تشرين الثاني/نوفمبر و1 كانون الأول/ ديسمبر في الأرجنتين.

وشهدت العلاقات التجارية بين بكين وواشنطن مؤخرا حالة من التوتر، حيث فرضت الولايات المتحدة رسوما جمركية على بضائع صينية بلغت قيمتها نحو 250 مليار دولار، وردت الصين عليها برسوم على بضائع أمريكية بنحو 100 مليار دولار.

ويطالب الرئيس الأمريكي الصين بوضع حد لممارسات تجارية يصفها بأنها غير نزيهة، وينتقد بصورة خاصة إرغام الشركات الأمريكية الراغبة في الدخول إلى السوق الصينية على تقاسم مهاراتها التقنية مع الجانب الصيني، متهما الصين بـ"سرقة" الملكية الفكرية.