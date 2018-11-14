الأمطار أتلفت سبع مليارات دينار عراقي ..!!

جهينة نيوز

كشف محافظ البنك المركزي العراقي، علي محسن العلاق، تلف 7 مليارات دينار عراقي (حوالي 6 ملايين دولار) عام 2013، بسبب مياه الأمطار، الأمر الذي أثار غضبا سياسيا وشعبيا في العراق.

وكشف العلاق خلال جلسة البرلمان التي عقدت الاثنين، أن "7 مليارات دينار تلفت نتيجة دخول مياه الأمطار وغرق خزائن مصرف الرافدين (الحكومي) عام 2013، الأمر الذي أدى إلى تضرر الأوراق النقدية بنسبة 100%".

وأشار محافظ البنك المركزي العراقي، إلى أن "ذلك حدث قبل تسلمه المنصب، وأن البنك المركزي تسلم الأوراق التالفة وقام بتعويضها وفرض غرامة على المصرف وإدارته، التي طالبت بتخفيض الغرامة على المصرف".