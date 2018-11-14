أبراج يوم الأربعاء 2018/11/14 من خبيرة الفلك والأرقام سمر عمران

مولوداليوم11/14: كريم، طموح، محبوب، متبرع بالعمل الجماعي، تعطي الكثير وتساعد الآخرين، قوي وقادر على النهوض دائما مهما تعثرت ووقعت في ازمات، حازم وقادر على السيطرة، تصرفاتك في الفترة القادمة غير مستقرة لكن تمتلك قدرات لم تستخدمها بعد السنة تحملك انفرجات واتصالات ووعود وتسهيلات بكل المجالات وللبعض أرث غير متوقع بعد طول فترة انتظار وللبعض قلق وقرارات تراجع عن مشاريع عيش الحاضر بصورة جيدة ومهمة القادم أجمل.

جهينة نيوز-خاص:

برج الحمل: فرص مهمة تحقق بعض من أهدافك تجتمع بأصدقاء محبين تنفتح لك آفاق جديدة وتحقق نجاحات يصغي الآخرين لك ويجتمعون حولك وللبعض لقاءات ودعوات ومصاريف اطلب خدمة ولا تتردد.

برج الثور: أنجز أعمالك بصمت لا تعطي أجوبة عن أسئلة غير هامة تتلقى عرض جديد لا تتسرع بالرد اطلب وقت لتدرس الوضع، تركز على مركزك الاجتماعي حاول الابتعادعن الانتقادات وانتبه من أخبار خاطئة من أحد تؤثر على قراراتك .

برج الجوزاء: علاقاتك اليوم مع الخارج تسافر وتنضم للغرباء بمشروع تغير في وجهة نظرك وترى الأمور من منطلق آخر تهتم بتقنيات جديدة تطرح أفكار وتناقشها بحماس زائد .

برج السرطان:تبحث في قضية مالية مستعجلة أو تعيد حسابات مالية مشتركة تجارب دقيقة على صعيد وضعك المادي أو صحي راقب مصاريفك وميزانيتك دقق بتفاصيل البيع والشراء استثمارات استحقاقات فواتير وضرائب للبعض مصالحات واسترداد ديون.

برج الأسد:تركز على شراكتك هناك مستجدات وتراجع ببعض القضايا يجب أن تتقبلها بهدوء ودون انفعال أو اعتراض حاول تتكيف مع الأمور لو بدت سلبية لك اعتمد على حدسك في أمورك العاطفية امنح علاقتك وقت كافي واطلب مساعدة من بعض القادرين على ذلك للبعض صعوبات وتأجيل تناقش مسائل قانونية.

برج العذراء: رتب أمورك وضع جدول لأعمالك لا تبدأ بشيء جديد قد يغيب أحد من محيطك وتجد نفسك في موقف محرج وتعاني من تأخير ابذل جهود مضاعفة والسرية مطلوبة منك انتبه لغذائك وصحتك .

برج الميزان:تخوض تجربة جديدة تسعدك تحصل على فرصة مهمة وتكسب تقدير وتأييد تهتم بشكلك ومظهرك الخارجي تتقرب من أحد اشخاص وتسوي بعض التغيرات للبعض اتفاق أو خبر يخص أولاد وللبعض تغيير مكان اقامة.

برج العقرب: ابحث عن حلول لمشاكلك لا تناقش وتخلق لنفسك المتاعب عندك مشتريات مهمة بخصوص أمور مالية قد تظهر لك أمور طارئة تأخذ قرارات تؤدي الى حزن انتبه من تصليحات واعطال ولا تقوم بتعديلات بدون فائدة.

برج القوس: تسمع همس وكلام سري عندك لقاء مهم يضرب له قلبك يوم للتواصل مع الآخرين بشكل جيد وايجاد حلول ملائمة وكسر القيود السابقة للبعض مقابلة ناجحة للبعض فرص جيدة للدراسة وفتح أبواب مغلقة بشأن مشروع عائلي.

برج الجدي: تركز على أمور ومصاريف مالية نقاشات تصعب عليك بعض الخطوات قد تتأخر مستحقات ولا تملك التمويل المطلوب ، تملك العزم تقوم بمحادثات عن بيع وتقسيم ممتلكات مكاسب واشياء تجدها تعالج امور مالية.

برج الدلو:القمر ببرجك تتغير بعض المعطيات أو اتجاهات لقاء يترك آثر في نفسك تجد دعم من أشخاص أعلى منك معنوياتك مرتفعة تتمتع بنفوذ وقوة تمارس هواياتك وتستمع لأخبار ترضيك.

برج الحوت:يقدم لك مشروع جديد لا تتسرع بالقبول أو الرفض اظبط انفعالاتك، أحد من محيطك يكون له الدور بتوجهاتك ، تخوض مغامرة جديدة اذا شعرت بعدم الراحة انسحب انتبه من الاعداء والمنافسين وخذ وقت كافي قبل اي قرار .