واشنطن تطلب مساعدة طهران و موسكو في سورية لهذا السبب ...!!

جهينة نيوز:

دعت الإدارة الأمريكية روسيا وإيران لتقديم المساعدة في إطلاق سراح المواطن الأمريكي أوستن تايس، الذي اختفى أثره منذ عدة سنوات في سورية.

وقال المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي لشؤون الإفراج عن الرهائن روبرت أوبراين، في مؤتمر صحفي في نادي الصحافة الوطني في واشنطن: "إذا أرادت إيران تحسين العلاقات مع الولايات المتحدة، فعليها أن تستخدم نفوذها في سورية لمساعدتنا في إعادة أوستن إلى وطنه".

ووجه أوبراين الذي يعمل في هيكل وزارة الخارجية الأمريكية، نداء مماثلا إلى روسيا، قائلا: "من بين الأمور التي ينبغي على كل من روسيا والولايات المتحدة أن تتفق عليها هي أن الأبرياء من الأمريكيين أو الروس، يجب ألا يتم احتجازهم رهائن، ويجب ألا يتم احتجازهم ضد إرادتهم.. ما زلنا نحث الروس على استخدام كل ما هو ممكن من نفوذ في سورية لإرجاع أوستن إلى الوطن".

واختفى تايس في شهر أغسطس 2012، عقب دخوله الأراضي السورية كمراسل مستقل لـ McClatchi Publishing Concern وصحيفة واشنطن بوست.

وظهر المواطن الأمريكي بعد شهر من اختفائه، في شريط فيديو، معصوب العينين محتجزا لدى مجموعة مسلحة.

ولم تحدد الولايات المتحدة الجهة التي اختطفت مواطنها، وما إذا كان هناك طلب فدية لإطلاق سراحه.

وأعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي في أبريل من هذا العام، مكافأة قدرها مليون دولار للحصول على معلومات عن تايس، وتبذل جهود في الولايات المتحدة لمضاعفة هذا المبلغ