فيديو استقبال الرئيس #الأسد لمختطفي محافظة السويداء المحرَّرين مع عائلاتهم

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فيديو استقبال الرئيس #الأسد لمختطفي محافظة السويداء المحرَّرين مع عائلاتهم
الأربعاء, 14 تشرين الثاني 2018 الساعة 00:24 |
شؤون محلية
,
أخبار محلية
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