كتائب فرسان الفتح الذراع العسكري لحركة فتح تصدر بيان بعد العدوان على غزة

جهينة نيوز:

أصدر الذراع العسكري لحركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح بيان و ذلك على إثر العدوان الصهيوني على قطاع غزة و رد فصائل المقاومة بما فيها فرسان الفتح على العدوان و فما يلي نصر البيان:

يا ابناء شعبنا العظيم ايها الجماهير الصامدة الباسلة المرابطة رغم الآلام والويلات المتتالية التي يتعرض لها شعبنا في جميع ارجاء دولة فلسطين الحبيبة وايمانا منا بحقنا المقدس في الدفاع عن ارضنا وشعبنا في كافة اماكن تواجده وايمانا منا بحقنا المقدس بالدفاع عن اقصانا ومقدساتنا انطلقنا لنثبت للعالم باثره اننا لم نقف مكتوفي الايدي تجاه اي حماقة يرتكبها العدو الصهيوني المتغطرس تجاه ارضنا وشعبنا وعليه ان يعيد حساباته في اي خطوة يخطيها تجاه قطاعنا وشعبنا في مدينة غزة على وجه الخصوص وكما عودتكم حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح وذراعها العسكري كتائب فرسان الفتح ان صمتنا لن يكون ضعفا بل كان في اطار الاعداد والتجهيز للمعركة الكبرى معركة التحرير الكبرى ونضع بين ايديكم حصاد ردعنا للعدو المتغطرس في تصعيد الاخير على قطاعنا الحبيب ثأر الشهداء ولازال في جعبتنا المزيد وقادرون على فرض معادلاتنا لاننا اصحاب الحق في الدفاع عن ارضنا ومسرانا ومقدساتنا نحن و جميع فصائل المقاومة فالعدو هو من بدأ في استخدام الاساليب العنجهية باستهداف الاطفال الثلاثة شرق مدينة دير البلح وسط قطاع غزة واستشهاد احد القادة الميدانيين لكتائب فرسان الفتح ونحن لهم بالمرصاد فالعين بالعين والسن بالسن والجروح قصاص وكما وعدتكم كتائب فرسان الفتح ان تبقى وفية لكم وبالدفاع عنكم هاهي تفي بالوعد وتذيق العدو من نفس الكأس الذي اذاقته منه سابقاً ونوجه رسالة للعدو الا يختبر صبرنا فمهما طال الزمن او قصر نحن اصحاب الحق ولن نتنازل عنها لاي دخيل .

وانه لجهاد جهاد نصر او استشهاد

كتائب فرسان الفتح

الجهاز الاعلامي

الثلاثاء 13/11/2018