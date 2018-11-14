فيتو على الجيش الآوروبي,, واشنطن تعارض أي عمل يمكن أن يؤدي إلى إضعاف الناتو

جهينة نيوز:

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية هيذر ناويرت، اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة تعارض أي عمل يمكن أن يؤدي إلى إضعاف الناتو.

قالت ناويرت في تعليقها على اقتراح إنشاء جيش دفاع خاص بالاتحاد الأوروبي: "نحن نعتقد أن كل ما يتم فعله يجب ألا يتم بمعزل عن أعمال الناتو. حلف الناتو منظمة موثوقة تدعمها الولايات المتحدة والعديد من الدول الأخرى لسنوات عديدة. لذلك، لا نريد إضعاف حلف الناتو".

وأضافت المتحدثة الأمريكية، أن قضية تعزيز حلف الناتو تم نقاشها منذ أيام قليلة في باريس، بين وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، ونظيره الفرنسي.

هذا وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قد اقترح في وقت سابق، إنشاء "جيش أوروبي شامل" مستقل عن الولايات المتحدة الأمريكية، بما في ذلك في مجال الأمن السيبراني. مشددا على أن أوروبا تواجه في الوقت الحاضر العديد من المحاولات للتدخل في عملياتها الديمقراطية الداخلية والفضاء السيبراني.

ومعروف الموقف السلبي لدى ترامب من هيكلة ميزانية حلف شمال الأطلسي "الناتو"، إذ تدفع الولايات المتحدة نصيب الأسد من النفقات. وأعلن ترامب أنه يتعين على الحلفاء أن يدفعوا للولايات المتحدة المزيد من أجل "الحماية".