صحيفة تكشف محتوى حقائب الفريق السعودي المتورط في قتل وتقطيع خاشقجي

جهينة نيوز:

كشفت صحيفة "صباح" التركية عن محتوى الحقائب التي كانت بحوزة أفراد الفريق السعودي الذي، كما يرجح، نفذ عملية اغتيال الصحفي جمال خاشقجي داخل قنصلية المملكة باسطنبول في أكتوبر الماضي.

وقالت الصحيفة إن الفحص بالأشعة السينية لحقائب الفريق السعودي في مطار اسطنبول لدى مغادرته إلى المملكة، أظهر أنها احتوت على مشرط ودباسات كبيرة الحجم وحقنتين كبيرتي الحجم وجهازي صدمات القلب الكهربائية ومقص كبير، إضافة إلى 10 هواتف و5 أجهزة راديو للاتصال الداخلي وجهاز تشويش.

وأشارت الصحيفة إلى أن السلطات التركية لم تتمكن من تفتيش الحقائب بسبب الحصانة الدبلوماسية، مؤكدة أن الشرطة لم ترصد أيا من أشلاء جثة خاشقجي في صور الأشعة السينية.

وأضافت الصحيفة أن الحقائب حملت إلى متن طائرتين، أقلعت إحداهما من مطار اسطنبول في الساعة 15 و20 دقيقة بتوقيت غرينيتش متوجهة إلى المملكة، والثانية في الساعة 19 و46 دقيقة في الثاني من أكتوبر الماضي.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد أكد أن تركيا أطلعت كلا من الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وألمانيا وبريطانيا وكندا، فضلا عن السعودية، على التسجيلات الصوتية لمقتل خاشقجي المتوفرة لديها، مضيفا أن قتلة الصحفي بين الأشخاص الـ18 الموقوفين لدى السعودية على ذمة التحقيق أو أفراد الفريق المكون من 15 شخصا الذين قدموا إلى اسطنبول بغرض تنفيذ العملية التي كانت مدبرة مسبقا.

وكشف أردوغان أن ضابطا في المخابرات السعودية استمع للتسجيلات حول مقتل خاشقجي، أصيب بصدمة وقال إن "القاتل لا بد أنه تناول الهيروين فلا يقوم بذلك سوى من يتناول الهيروين".