تعرف على سر غياب محمد رمضان عن مهرجان الجونة..!؟

جهينة نيوز:

كشف الممثل المصري محمد رمضان في مقابلة تلفزيونية له عن سر غيابه عن مهرجان الجونة السينمائي.

فقال رمضان : إن أي دعوات لحضور مهرجانات لا بد أن يتم الموافقة عليها من جانب الشؤون المعنوية للقوات المسلحة ، لأنه مجند بالجيش المصري منذ شهر كانون الثاني 2017.

وأضاف : أنه لا يعلم إن كان قد تم إرسال دعوة له على الشؤون المعنوية لحضور المهرجان أم لا ، ولكنه يرجح أن القوات المسلحة لم توافق لكونه مهرجاناً متحرراً وهو كمجند لا يصح أن يتواجد في أماكن كهذه.

يذكر أن الفنان المصري أعلن أنه انتهى من تسجيل أغنية جديدة مع الفنان المغربي سعد المجرد قبل القبض عليه في فرنسا للمرة الثانية بتهمة الاغتصاب.