نانسي عجرم تتجاهل الانتقادات .. وتواصل إطلالاتها الجريئة

جهينة نيوز:

تعرضت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم لانتقادات قاسية في الفترة الماضية بسبب إطلالتها بفستان أسود جريء أثناء إحيائها حفلاً في واشنطن.

إلا أنها تجاهلت الأمر تماماً وأكملت جولتها الغنائية بالولايات المتحدة الأميركية ، ونشرت صوراً على صفحتها في موقع الأنستغرام ، مرتدية فستاناُ أزرقاً قصيراً ، وأرفقتها بتعليق المحطة الأخيرة في الجولة الأميركية 2018 في دترويت .. جمهور مذهل.

وبدت هذه الحركة وكأنها ترد على منتقدي فستانها الأسود في حفلها الماضي.

يذكر أن نانسي عجرم تخوض في الوقت الحالي جولة غنائية في عدة دول أوروبية ، بالإضافة إلى الولايات المتحدة الأميركية.