مخاطر تناول الطعام مساءً

جهينة نيوز:
حذر خبراء جمعية القلب الأميركية من أزمات صحية تسببها عادة تناول الطعام قبل النوم مباشرةً.
فأكدوا أن الوجبات المتأخرة تؤدي إلى اضطراب الإيقاع البيولوجي للجسم ، مما يؤدي إلى الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية ومرض السكر.
واستندوا بذلك من خلال دراسة علمية وفحوصات أجريت على 12.7 ألف شخص في أميركا اللاتينية ، وتراوحت أعمارهم بين ال18-75 عاماً.
وتبين أن الأشخاص الذين يتناولن الطعام بعد الساعة السادسة مساءً يتعرضون لخطر إصابتهم بمرض السكري بنسبة 19% وارتفاع ضغط الدم بنسبة 23 % ، مقارنة بالأشخاص الذين يتوقفون عن الأكل قبل السادسة مساءً.