مخاطر تناول الطعام مساءً

الثلاثاء, 13 تشرين الثاني 2018 الساعة 23:56 | منوعات, منوعات

مخاطر تناول الطعام مساءً

جهينة نيوز:

حذر خبراء جمعية القلب الأميركية من أزمات صحية تسببها عادة تناول الطعام قبل النوم مباشرةً.

فأكدوا أن الوجبات المتأخرة تؤدي إلى اضطراب الإيقاع البيولوجي للجسم ، مما يؤدي إلى الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية ومرض السكر.

واستندوا بذلك من خلال دراسة علمية وفحوصات أجريت على 12.7 ألف شخص في أميركا اللاتينية ، وتراوحت أعمارهم بين ال18-75 عاماً.

وتبين أن الأشخاص الذين يتناولن الطعام بعد الساعة السادسة مساءً يتعرضون لخطر إصابتهم بمرض السكري بنسبة 19% وارتفاع ضغط الدم بنسبة 23 % ، مقارنة بالأشخاص الذين يتوقفون عن الأكل قبل السادسة مساءً.


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