مخاطر تناول الطعام مساءً

جهينة نيوز:

حذر خبراء جمعية القلب الأميركية من أزمات صحية تسببها عادة تناول الطعام قبل النوم مباشرةً.

فأكدوا أن الوجبات المتأخرة تؤدي إلى اضطراب الإيقاع البيولوجي للجسم ، مما يؤدي إلى الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية ومرض السكر.

واستندوا بذلك من خلال دراسة علمية وفحوصات أجريت على 12.7 ألف شخص في أميركا اللاتينية ، وتراوحت أعمارهم بين ال18-75 عاماً.

وتبين أن الأشخاص الذين يتناولن الطعام بعد الساعة السادسة مساءً يتعرضون لخطر إصابتهم بمرض السكري بنسبة 19% وارتفاع ضغط الدم بنسبة 23 % ، مقارنة بالأشخاص الذين يتوقفون عن الأكل قبل السادسة مساءً.