هذا ما جناه أردوغان من ملف اللاجئين السوريين

جهينة نيوز

أعلن مفتشون أوروبيون أن السلطات التركية رفضت تقديم معلومات حول كيفية إنفاق مبلغ الـ 1.1 مليار يورو، قدمه الاتحاد الأوروبي لأنقرة لمساعدة اللاجئين الذين كانوا يقتاتون على بقايا الطعام في مخيمات تركيا.

وقال مفتشون في تقرير جديد لهم، اليوم الثلاثاء، إن الوزارة التركية لشؤون العائلة والسياسات الاجتماعية رفضت الكشف عن أسماء وأرقام بطاقات الهوية وعناوين الأشخاص الذين استفادوا من مشروعين أوروبيين لدعم اللاجئين.

وأضاف المفتشون أن الوزارة فسرت رفضها بمتطلبات القوانين حول حماية البيانات الشخصية.

ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن المقررة الأوروبية بيتينا جاكوبسون أن المفوضية الأوروبية والمفتشين لم يقدروا على التعرف على المستفيدين من المشروعين.

وأضافت المقررة أن "هذا وضع خطير"، وأعربت عن مخاوف من أن الأموال لم تصل إلى اللاجئين بكاملها.

يذكر أن دول الاتحاد الأوروبي اتفقت في عام 2016 على تقديم 3 مليارات يورو لتركيا لمساعدتها في تقديم معونات للاجئين.