القبض على شبكة دعارة ترسل فتيات إلى دولة عربية لاستغلالهن جنسيا

جهينة نيوز

أعلنت وزارة الداخلية عن القبض على عصابة تقوم بخداع الفتيات واستدراجهن للسفر إلى خارج البلاد ومن ثم إجبارهن على العمل في الدعارة.

وأشارت الوزارة في بيان إلى أنه "بتوجيهات من وزير الداخلية بتكثيف الجهود والعمل المستمر للكشف عن هذه الشبكة وتوقيف جميع أفرادها، تمكنت إدارة مكافحة الاتجار بالأشخاص من خلال التحري وجمع المعلومات من التوصل إلى إحدى ضحايا هذه الشبكة، والحصول على معلومات عن طبيعة عملها وأساليبها، وأثمرت جهودها في هذا المجال عن إلقاء القبض على عصابة مؤلفة من 6 أشخاص. وبالتحقيق مع المقبوض عليه اعترف بأنه يعمل في مكتب عقاري ويقوم بتجهيز الفتيات للسفر خارج سورية بالتنسيق مع المقبوض عليهما اللذين اعترفا أيضا بإقدامهما على استدراج الفتيات وخداعهن وإغرائهن بالعمل خارج البلاد بأجر مرتفع، لتتفاجأ الفتيات باستلامهن من قبل شخصين في البلد المجاور يقومان بحجز حريتهن ووثائقهن واستغلالهن وإجبارهن على العمل في الدعارة ليلا ونهارا، مقابل مبالغ مالية كبيرة تجنيها هذه العصابة.

كما اعترف باقي المقبوض عليهم باشتراكهم مع الشبكة المذكورة بالجرائم التي ارتكبتها والاتجار بالفتيات واستغلالهن جنسيا.