اصابة ضابط وضابط صف اثر تبادل اطلاق نار في إربد

جهينة نيوز

قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام أن احدى فرق ادارة مكافحة المخدرات ولدى متابعتهم لاشخاص مطلوبين بقضية مخدرات في محافظة اربد مساء هذا اليوم ، واثناء محاولة القاء القبض عليهم بادر احدهم فور مشاهدته للقوة باطلاق عيارات نارية باتجاههم مما أدى لإصابة ضابط وضابط صف من ادارة مكافحة المخدرات وأسعفا للمستشفى وهما قيد العلاج وتم التنسيق مع القوات المسلحة لنقلهما بواسطة مروحية الى مدينة الحسين الطبية ،

فيما جرى متابعة اولئك الاشخاص وضبط شخصين منهم تبين ان احدهما مصاب بعيار ناري وبوشرت التحقيقات.

وسائل إعلام اردنية