من هي الدولة العربية التي تريد اعاة فتح سفارتها في سوريا؟

جهينة نيوز

أكد خبير الشؤون الروسية العربية “ألكسندر أكسينيونوك” وجود مباحثات سورية إماراتية لاستئناف عمل السفارة الإماراتية في سوريا، رابطاً ذلك بالعودة السورية إلى جامعة الدول العربية.

“أكسينيونوك” قال في حديث مع صحيفة “نيزافيسيمايا غازيتا” إن اللقاء بين وزيري الخارجية السورية والبحرينية على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، يأتي ضمن التحضيرات لعودة العلاقات السورية السعودية إلى سابق عهدها، وأضاف: «إذا كان القصد استئناف العلاقات الدبلوماسية فإن ذلك يعني إقرارا بشرعية الحكومة السورية».

الصحيفة ذكرت نقلاً عن مصادرها أن المباحثات السورية الإماراتية لإعادة افتتاح سفارة الأخيرة لدى دمشق يرجح أنها تتم بمعرفة وموافقة السعودية، ما يعني تغير في موقف الأخيرة من الحكومة السورية قد يتضح أكثر خلال الأشهر أو الأيام القادمة.

ومؤخراً أعلن وزير الخارجية السوري، وليد المعلم، في مؤتمر صحفي مع نظيره العراقي في دمشق ترحيب بلاده بأي مبادرة عربية أو دولية، وذلك رداً على حديث ضيفه العراقي بضرورة عودة سوريا إلى مقعدها في الجامعة العربية.