دبابة أمريكية إنتحارية بكل ما تعني الكلمة من معنى

جهينة نيوز

يكثر الحديث الآن عن عيوب دبابة "أبرامز" الأمريكية, ولكن هناك دبابة أمريكية أخرى سيئة الصيت هي "إم60" (M60). و للمفارقة فإن مجلة أمريكية هي من طرحت هذه التساؤولات خلال تقرير لها عن دبابات تي-90 و عملها في سورية, و هو ما دفع وكالة روسية لإعادة نبش عيوب الدبابات الأمريكية و بشكل خاص أم-60..

وتوجد دبابات "إم60" (M60) في حوزة العديد من جيوش العالم, وتوصف هذه الدبابة المعروفة باسم "باتون" بأنها انتحارية، إذ أن طاقمها يلقى مصرعه بالضرورة وتكون فرصة النجاة معدومة حينما يصيبها الصاروخ الحديث المضاد للدروع.

يذكر أنه تم تدمير أكثر من خمسين دبابة "إم60" في اليمن في الفترة الأخيرة, وشهدت تركيا أيضا وقوع حوادث كثيرة لانفجار واحتراق دبابات "إم60", ولهذا السبب اضطر عسكريو تركيا إلى الحد من استخدام دبابات "إم60" بحسب ما ذكرته وكالة أنباء موردوفيا.