منتجات حرفية وصناعات يدوية في البازار السوري الخيري في لاغوس

جهينة نيوز

افتتح في مقر النادي السوري الاجتماعي بمدينة لاغوس العاصمة الاقتصادية لنيجيريا البازار السوري الخيري الذي يقام بالتنسيق بين السفارة السورية في ابوجا وأبناء الجالية ممثلة باللجنة الاجتماعية للنادي السوري ولجنة جمعية النساء السوريات.

ويضم البازار عدداً كبيراً من المنتجات الصناعية والمنتجات الحرفية السورية كالحلويات والمأكولات والموزاييك والأغباني والحلي التقليدية والنحاسيات وغيرها إضافة إلى صناعات يدوية بعضها من إنتاج حرفيين وسيدات سوريات داخل سورية والآخر من إنتاج السيدات السوريات المقيمات في مدينة لاغوس والمدن المحيطة بها.

كما شارك في البازار حرفيون من عدد من الدول بينها لبنان ومصر والسودان والهند وباكستان بمنتجات حرفية من بلدانهم أو من صناعاتهم في البلد المضيف.

حضر الافتتاح القائم بأعمال السفارة السورية محمد أبو سرية.

وأعيد إطلاق البازار في الـ4 من تشرين الثاني من العام الماضي بعد غياب سنتين بسبب الظروف الاقتصادية التي مرت بها نيجيريا وظروف الأزمة في سورية ويعود تاريخه قبل ذلك إلى ثلاثين سنة خلت حيث كان يقام سنوياً وعرض فيه الكثير من المنتجات السورية التي يعود ريعها للجمعيات الخيرية في لاغوس وفي سورية.