مريضة دخلت المشفى تعاني آلام في الظهر فخسرت كليتها السليمة

جهينة نيوز

أقامت امرأة دعوى قضائية ضد طبيب في ولاية فلوريدا الأمريكية بعد خضوعها لجراحة خرجت بعدها بدون كليتها "السليمة" بعدما أخطأها الجراح وظنها ورما سرطانيا.

وذكرت صحيفة بالم بيتش بوست أن فريق الجراحة لم يبلغ مورين باتشيكو بضرورة إزالة "الورم".

وبعدما انتهى أثر تخدير الجراحة اكتشفت المرأة (51 عاما) أنها بدون إحدى كليتيها.

كانت باتشيكو دخلت المستشفى لعلاج مشاكل في الظهر بعد إصابتها في حادث سيارة قبلها بأعوام.

وأوضحت الصحيفة أن الجراح الذي أجرى العملية يواجه عقوبة تتراوح بين خسارة ترخيص ممارسة المهنة ودفع غرامة.