ميركل: لست ضد الناتو و لكن !

جهينة نيوز

طالبت المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، بضرورة العمل على رؤية لوجود جيش أوروبي حقيقي، مؤكدة أن فكرة الجيش الأوروبي الموحد لا تتعارض مع "الناتو" بل يمكن أن تزيد من التعاون معه.

وقالت ميركل، اليوم الثلاثاء، في الجلسة العامة للبرلمان الأوروبي للمناقشة حول مستقبل أوروبا في ستراسبورغ، "علينا تطوير أدواتنا السياسية للعمل على مصلحة مواطنينا، ولكن علينا العمل على رؤية تواجد جيش أوروبي حقيقي".

وأضافت ميركل "أنا لست ضد الناتو بالتأكيد، ولكن يمكننا أن ندعم الناتو أكثر، وسيكون أسهل إذا تعاوننا مع بعضنا البعض"، مواصلة "بتعاون الناتومع الجيش الأوروبي".

يذكر أن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، قد اقترح في وقت سابق، إنشاء "جيش أوروبي شامل"مستقل عن الولايات المتحدة الأمريكية، بما في ذلك وللأمن السيبراني، مشددا على أن أوروبا تواجه في الوقت الحاضر العديد من المحاولات للتدخل في عملياتها الديمقراطية الداخلية والفضاء السيبراني.