الخير: فوز سورية بمسابقة البرمجيات العربية انتصار جديد

جهينة نيوز

أكد الدكتور جعفر الخير نائب رئيس الوفد السوري المشارك في مسابقة البرمجيات العربية في مصر ان النجاح السوري غير المسبوق ضمن المسابقة يعد إنجازا وفوزا يضاف إلى انتصارات سورية ضد الإرهاب وأدواته.

وشاركت سورية في مسابقة البرمجيات العربية التي أقيمت بمدينة شرم الشيخ في مصر خلال الفتره من الـ 8 إلى الـ 11 من تشرين الثاني الجاري تحت عنوان “معركة العقول” وفازت باربع ميداليات وبكأس المسابقة كما تاهلت خمسة فرق سورية الى المسابقة النهائية التي ستقام بشهر أيار المقبل في البرتغال.

وأشار الخير وهو مدرب الفريق الفائز وعميد كلية الهندسة المعلوماتية بجامعة تشرين في تصريح لمراسل سانا بالقاهرة اليوم إلى أن المسابقة قد اطلقت عام 2011 في وقت تزامن مع الازمة في سورية ورغم ذلك فقد تطورت الفرق السورية في مجال البرمجيات بشكل مستمر الى ان تمكنت من الفوز بالمسابقة.

ولفت الخير إلى أن الشباب السوري المشارك هم عينة من الشباب السوري الذي يستطيع إعادة إعمار سورية وجعلها في مكانها الطبيعي بمقدمة دول المنطقة.

وشاركت سورية في المسابقة بـ 81 طالبا واكاديميا من 7 جامعات بواقع 18 فريقا منهم 3 فرق غير رسمية.