رصد مدرعات صيد الميركافا في مع وحدات عسكرية سورية - تعرف عليها

جهينة نيوز:

رصدت وكالة أنباء موردوفيا الروسية مؤخرا ظهور عربة "صيادي الدبابات" ضمن صفوف الجيش السوري والتي تحمل الاسم الفني "9بي148". و ذلك بعد أن نشرتها صفحة سورية مختصة بالأسلحة.

و صائدة الدبابات الإسرائيلية هي عبارة عن آلية مدرعة مزودة بصواريخ "كونكورس" المضادة للدروع أطلق عليها اسم فني هو "9بي148".

وخصصت هذه الآلية لمكافحة دبابات "ماغاش" و"شوت" و"ميركافا" الإسرائيلية.

وحصل الجيش السوري على آليات "9بي148" في ثمانينات القرن الماضي.

ولم يستخدمها الجيش السوري خلال الحرب ضد المجموعات المسلحة الإرهابية حين ظلت موجودة في مستودعات تخزين الآليات العسكرية بحسب روسيا اليوم.

وأخيرا تم رصد "صيادي الدبابات الإسرائيلية" ضمن صفوف الجيش السوري وفق إفادة وكالة أنباء موردوفيا الروسية.

ويرى خبراء عسكريون أن قرار استدعاء "صيادي ميركافا" للخدمة في الجيش السوري صدر في وقت سابق حين كانت العمليات القتالية على أشدها، وكانت ثمة حاجة إلى أسلحة الدقة العالية مثل صاروخ "كونكورس" الذي يصل مداه إلى 4000 متر ويمكن بواسطته تدمير ما يعيق تحرك القوات.

وكالات