صحيفة أمريكية: روسيا تواجه الدولار بخطة استراتيجية

جهينة نيوز:

اعتبرت "وول ستريت جورنال" في تقرير لها أن الابتعاد عن العملة الأمريكية في التجارة بات يأخذ منحا منتظما، لاسيما في ظل الضبابية التي تحيط بسياسة الولايات المتحدة.

وجاء في تقرير الصحيفة الأمريكية أن موسكو بدأت تتخذ خطوات فعلية لتقليص اعتمادها على الدولار في الحسابات التجارية، مشيرة إلى أن هذه الجهود بدأت تأتي بثمارها.

وتعمل ثلاث هيئات حكومية روسية وهي وزارتا المالية والتنمية الاقتصادية والبنك المركزي على إعداد خطة لتقليص الاعتماد على الدولار، حيث كشفت بعض المصادر أنه سيتم تقديم محفزات مثل إعفاءات ضريبية للشركات، التي تعتمد على الروبل في حساباتها التجارية.

وتهدف هذه الخطة، التي يتوقع أن يتم الكشف عنها قبل نهاية العام الجاري، إلى دفع الشركات الروسية لاستخدام الروبل في حساباتها التجارية الخارجية.

وستحدد الخطة استراتيجية موسكو لفك ارتباط البلاد بالدولار، وبدأت بعض الخطوات المتخذة تظهر نتائج ملموسة، وأشارت "وول ستريت جورنال" إلى أن حصة ودائع الأفراد والشركات الروسية بالعملات الأجنبية تراجعت في سبتمبر إلى 26% من الذروة التي بلغتها في 2016، حينها بلغت 37%.

وكثرت الدعوات مؤخرا للابتعاد عن العملة الأمريكية في التجارة الخارجية والحد من هيمنة الدولار على الاقتصاد العالمي، نظرا لسياسة العقوبات التي تتبعها واشنطن وحرب الرسوم الجمركية التي تنتهجها مع دول العالم.

وأعلنت أنقرة وطهران في وقت سابق عن عزمهما استبدال الدولار في تعاملاتها التجارية بعملتيهما المحليتين أو اليورو أو اليوان.