التوصل لتثبيت وقف إطلاق النار بين المقاومة والاحتلال في غزة

جهينة نيوز:

قالت غرفة العمليات المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية مساء الثلاثاء، إن جهودًا مصرية أسفرت عن التوصل إلى تثبيت وقف إطلاق النار بين المقاومة والاحتلال.

وأكدت الغرفة في بيان، أن جهود مصرية "مقدرة" أسفرت عن تثبيت وقف إطلاق النار، مشددةً على أن المقاومة ستلتزم بهذا الإعلان طالما التزم به الاحتلال "الإسرائيلي".

وفي وقت سابق مساء اليوم، قال مصدر كبير في المقاومة الفلسطينية، إن هناك جهودًا مصرية ودولية حثيثة تبذل لوقف إطلاق النار قريبًا.

وأكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية مساء اليوم، أنه في حال توقف الاحتلال عن عدوانه على قطاع غزة يمكن العودة إلى تفاهمات وقف إطلاق النار.