إعلام الكيان الإسرائيلي يستعين بالفنان عادل إمام في حربه ضد المقاومة

جهينة نيوز:

وظف إعلام كيان الاحتلال الإسرائيلي فيديو قديم للفنان المصري عادل إمام في حربه الإعلامية ضد الفلسطينيين.

واستعانت صفحة "إسرائيل بالعربية"، التابعة لوزارة خارجية الاحتلال الإسرائيلية، بتصريحات الفنان المصري يهاجم فيها بشدة المقاومة الفلسطينية على خلفية إطلاقها الصواريخ من قطاع غزة تجاه الاراضي المحتلة، ما أسفر عن خسائر مادية، وحالة من الهلع في صفوف الإسرائيليين من سكان المناطق الجنوبية المتاخمة للقطاع، وفقاً لمقابلة مع مقدم البرامج عمرو الليثي.

وهاجم عادل إمام في تصريحاته القديمة، الفصائل الفلسطينية لإطلاقها الصواريخ على غزة، قائلاً: "لن يستطيع أحد أن يفعل شئ لإسرائيل، فهي منظمة جدا، وناس عارفة تعمل إيه بالضبط، وإذا قالت سأقوم بشيء تقوم به".

وتابع:"أنا غاضب جدا من الذي يحدث في غزة، كيف لي أن أحارب شخصا وأنا أعرف قوته وأضربه بالصواريخ؟ الثاني مش هيرسل لك ورد، سيرسل لك صواريخ ويضربك، فعنده استراتيجية أمنية لها حدود" متجاهلاً أن الفلسطينيين في حال دفاع عن النفس ولم يباشروا أي معركة بل كانوا يقامون العدوان بما يملكون.