باليرمو: تركيا تنسحب خاوية اليدين

جهينة نيوز:

أعلن نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي في اليوم الثاني من أعمال مؤتمر باليرمو الدولي حول ليبيا، أن وفد بلاده قرر مغادرة الاجتماع لشعوره بـ"خيبة أمل كبيرة".

وعبّر أوقطاي عن عدم رضا أنقرة عن سير المؤتمر، مؤكدا أن تركيا (التي شاركت بالعدوان على ليبيا) ترفض مواصلة المشاركة و"تغادر هذا الاجتماع بخيبة أمل كبيرة".

وأوضح أوقطاي بعض الأسباب وراء هذا القرار، قائلا إن الأزمة التي تمر بها ليبيا "لا يمكن حلها إذا واصلت بعض الدول تعطيل مسار العملية (التسوية في ليبيا) لمصلحتها الضيقة"، مشددا على أن "ليبيا تحتاج إلى تقليص التدخل الأجنبي وليس توسيعه".

وأكد نائب الرئيس التركي استعداد أنقرة للحوار حول التسوية الليبية، معتبرا أن مشاركة تركيا ضرورية للحل.

وقال: "سيؤدي أي لقاء تم إقصاء تركيا عنه إلى نتائج عكسية ولن يسهم في حل المشكلة".

وانطلقت أعمال المؤتمر الدولي حول التسوية الليبية الذي نظمه رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، في مدينة باليرمو أمس الاثنين بمشاركة رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية فايز السراج والرئيسين المصري عبد الفتاح السيسي والتونسي الباجي قائد السبسي، فيما يغيب قادة روسيا وألمانيا وفرنسا عنه