طالب يحاول خنق أستاذه أمام الطلاب

جهينة نيوز:

قام طالب ذو (16 عاما) بالاعتداء بالضرب على أستاذه ومن ثم حاول خنقه أمام الطلاب في الصف، ما شكل حلقة جديدة في سلسلة الاعتداءات المتكررة على أساتذة المدارس في فرنسا.

وحدث الاعتداء المذكور في مدرسة للتدريب المهني تقع في ضاحية "بيزون"، عندما طرد مدرس الرياضيات الطالب من الصف، فرد الأخير بمهاجمة المدرس وضربه أمام الطلاب.

بداية رفض الطالب الامتثال لأوامر المدرس وسارع بعدها بتوجيه لكمة إلى أنفه، ومن ثم أمسك بعنق استاذه وحاول خنقه داخل الصف. لكن لحسن الحظ، تدخل الطلبة في اللحظة الأخيرة وأنقذوا المدرس.

وعلى وقع الحادثة، تم إسعاف الأستاذ على عجل إلى المستشفى، حيث كان يعاني من كدمات طفيفة في الرقبة، بينما وجهت للطالب تهمة الاعتداء بـ "العنف المتشدد" ووضعه تحت الرقابة القضائية. كما منعت السلطات الطالب المعتدي من ارتياد المدرسة أو الاقتراب من المدرس ذاته.

هذا وخلقت الحادثة ردود أفعال واسعة النطاق في فرنسا، حيث انتقد رواد مواقع التواصل الاجتماعي تربية الطالب المنزلية وجودة التعليم الابتدائي الذي تلقاه.

RT