التغطية الإعلامية لمخلفات النزاعات المسلحة في ورشة عمل بمحافظة حمص

حمص : مختار سلهب

تقتضي الضرورة والمصلحة الإنسانية تكاتف الجميع في ظروف الكوارث والحروب والنزاعات المسلحة تسخير كافة الجهود الدولية والإقليمية والمحلية لتخفيف المعاناة عن المتضررين والمدنيين والجرحى والأطفال للحد من الآثار السلبية التي لا تستثني احد من أطرافه النزاع وخاصة في النزاعات الداخلية.

وبهدف نشر الوعي وتثقيف اكبر شريحة بشرية يمكن الوصول إليها عبر الإعلام والتواصل مع المجتمعات اقامت وزارة الاعلام عبر مديرية الاعلام التنموي بالتعاون مع الجنة الدولية للصليب الأحمر ومنظمة الهلال الأحمر في سورية ورشة عمل مدتها ثلاثة أيام في محافظة حمص للإعلاميين في محافظات حمص وحماة ودير الزور للعام الثاني على التوالي في حمص تتناول مواضيع لأول مرة عن مخلفات النزاع المسلح وكيفية التغطية الإعلامية وتناول جوانب التوعية والحماية وتجنب المواقع الخطرة ومساعدة المدنيين والجرحى ودعم البنى التحتية وامور مختلفة تهم عمل المنظمات الإنسانية.

وتحدث سومر رزق من قسم الإعلام في منظمة الصليب الأحمر بدمشق بلمحة موجزة عن نشأة منظمات العمل الإنساني والقانون الدولي الإنساني التي بدات عملها عام 1864 بموجب اتفاقية جنيف واتخذت مبادئ عملها الرئيسية بالتزام الحياد وعدم الانحياز والاستقلالية والمبادرة وحققت انتشار واسع في 189دولة في العالم مشيرا إلى ان عدد العاملين تحت لواء العمل الانساني ضم المنظمة او اللجنة الدولية للصليب الأحمر في سورية يزيد عن 500 موظف يضاف لهم 80موظف من جنسيات أجنبية يتركز عملهم في كافة المحافظات ولهم مكاتب في دمشق وحلب وطرطوس وحمص وحماة والحسكة.

واستعرض المحاضر محمد طارق حديد الانشطة التي قدمتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر في المنطقة الوسطى وطرق التعرف على مخاطر المناطق التي تعرضت للنزاعات المسلحة والتعامل الاعلامي مع مخلفات الحروب وأفضل وسائل تخفيز المجتمع المحلي على تفادي الأخطار

وتناول المحاضر حمدو هلال من منظمة الهلال الأحمر العربي السوري بحمص انماط التعامل مع الإصابات والتعريف بالاسعاف الطبي الاولي والتواصل مع الجهات ذات العلاقة من الأهل و النقاط الطبية التي والجهات المسؤولة.

وذكر مدير الإعلام التنموي بالوزارة عمار غزالي ان الدورة تستمر لمدة ثلاثة أيام من تاريخ 13 تشرين1 حتى 15منه وتتضمن محاضرات عن الجانب الإنساني يقدمها موظفو الصليب الأحمر وندوات إعلامية للدكتور عربي المصري وبيانات عملية تمكن الصحفيين والإعلاميين من تغطية العمل التطوعي والانساني والميداني باحترافية وخبرة تثمر نجاحاً على صعيد العمل الإعلامي والخدمي والاجتماعي والمهني