افتتاح مهرجان حماة للسياحة والتراث الثاني في مدينة حماة بخان رستم باشا سوق المهن اليدوية

جهينة نيوز:

تحت رعاية وزارة السياحة بالتعاون بين مديرية سياحة حماة ومجموعة الفجر للمعارض والمؤتمرات الدولية

انطلقت في خان رستم باشا الاثري وسط مدينة حماة لما له من أهمية تاريخية وجمالية عريقة فعاليات مهرجان السياحة والتراث ويضم سوق المهن اليدوية والحرف النادرة كالطباعة على القماش وبمشاركة أكثر من 35 جناح تشكل لوحة كرنفالية عن التراث والفنادق والمطاعم السياحية والحرف والمهن اليدوية وفنون الموروث والفلكلور الشعبي والأزياء المزركشة و القديمة.

ويستمر المهرجان أربعة أيام من تاريخ 13 تشرين1 حتى 16من نفس الشهر بهدف اعادة احياء التراث والحضارة العريقة وتعريف الاجيال الجديدة بعظمة الأجداد وما تركوه لنا من كنوز وزعت الثقافة والعلوم إلى كافة أصقاع الأرض والشواهد أكثر من ان تعد او تحصى كما تشجع هذه التظاهرة الاحتفالية على تنشيط السياحة الداخلية واستقطاب الزوار ودعم الاقتصاد الوطني والاهم اثبات حالة الاستقرار والامان التي اعادها الجيش العربي السوري الى معظم ربوع الوطن بتضحيات الابطال ودماء الشهداء ومعاناة الجرحى.